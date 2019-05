Juventus, La Stampa: "Vertice Sarri-Chelsea, i bianconeri aspettano"

Sulle pagine sportive de La Stampa, viene posto l'accento sulla situazione in panchina della Juventus. Al momento i bianconeri stanno aspettando Maurizio Sarri, il quale è giunto a un bivio. L'allenatore ha un contratto con il Chelsea fino al 2021: sarà decisivo il vertice con i Blues, che devono liberarlo per consentirgli di accasarsi alla Juventus. Già pronto un triennale da 6,5 milioni a stagione per l'ex tecnico del Napoli, con un ruolo nello staff anche per Pirlo e Barzagli. L'alternativa è Mauricio Pochettino, con Simone Inzaghi più defilato, ma tutto dipenderà dalla finale di Champions League: l'argentino può lasciare il Tottenham qualora vincesse il trofeo.

Maldini, dubbi sui poteri - In casa Milan, c'è da affrontare la questione relativa alla riorganizzazione societaria. Un ruolo importante dovrebbe essere giocato da Paolo Maldini, che potrebbe diventare direttore tecnico, ma con maggiori poteri decisionali. L'ex difensore però nicchia. In ogni caso, potrebbe essere affiancato da Geoffrey Moncada, quest'ultimo nel ruolo di direttore sportivo. Capitolo allenatore: prende corpo il nome di Simone Inzaghi della Lazio.