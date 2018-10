Juventus, Leggo: "Per Allegri la prima senza Cristiano Ronaldo"

L'edizione milanese di Leggo riserva spazio alla Juventus nel taglio alto della prima pagina. I bianconeri scenderanno in campo alle 18.55 a Torino contro lo Young Boys, per la seconda sfida del girone di Champions League, mentre il freepress titola: "Per Allegri la prima senza CR7". Il portoghese, infatti, è stato squalificato un turno dopo l'espulsione rimediata a Valencia.