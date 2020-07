Juventus, QS in apertura: "Dybala-CR7, è il 2 fisso"

vedi letture

"Dybala-CR7, è il 2 fisso". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani in riferimento alla vittoria dei bianconeri a Marassi col Genoa. Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa stendono il Genoa per 1-3. Non basta ai rossoblù il gol di Pinamonti per ravvivare speranze di rimonta. E la corsa scudetto continua con Sarri a +4 su Inzaghi.