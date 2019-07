© foto di Mattia Verdorale

"Juve, De Ligt e 70 milioni di buoni motivi". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS stamani in edicola. La Juve sta per chiudere il colpo dell'estate andando a rinforzare il reparto difensivo proprio con il giovanissimo capitano dell'Ajax.

Casa nerazzurra - "Grinta e corsa. Inter già sotto l'effetto Conte". Spazio anche alla nuova Inter di Antonio Conte che si sta formando. Primo test andato: 2-1 al Lugano.

Mercato Milan - "In difesa piace Nastasic. Suso in dubbio. Ma il vero problema è sfoltire la rosa". L'ex Fiorentina è l'obiettivo numero uno per quanto riguarda il reparto difensivo. Per fare cassa si cercherà di vendere Suso.