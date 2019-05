© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Ora Pochettino diventa l'allenatore dei sogni". E' il titolo del quotidiano 'La Repubblica' oggi in edicola, che apre la sua sezione sportiva facendo il punto sull'allenatore della Juventus. Il matrimonio con Allegri è giunto ormai al capolinea, ma Agnelli non ha ancora le idee chiare sul sostituto.

Pochettino l'allenatore dei sogni - Per il quotidiano, non è solo una questione di nomi. Ma di filosofia: "Rimandato l’incontro c’è chi chiede ad Agnelli una svolta strategica ma non con Conte, sempre più verso l’Inter - si legge -. Dopo la sconfitta con l’Ajax sono cambiati i rapporti con la società. In discussione è finito lo stile del tecnico". In cima alla lista dei desideri del club bianconero c'è adesso Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham che il primo giugno si giocherà la finale di Champions League contro il Liverpool.