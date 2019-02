© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Vi faccio vedere io". Tuttosport apre con le parole di uno scatenato Massimiliano Allegri, intervenuto ieri in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna. Il tecnico bianconero lancia la sfida per il ritorno di Champions con l'Atletico: "Viviamo l'attesa per quella partita con entusiasmo e adrenalina".