Nelle pagine interne di Tuttosport si parla ancora di Juventus, in particolar modo di portieri. "Buffon raddoppia e Perin lascia" è il titolo dell'articolo: con il ritorno dell'ex Parma, determinante per motivi di spogliatoio, per l'ex portiere del Genoa si prospetta la cessione. Resterà alla Juve come terzo portiere Carlo Pinsoglio. Per Perin si prospetta l'avventura portoghese: andrà a giocare nel Benfica, dopo che i lusitani lasceranno partire Vlachodimos. Il presidente del Benfica è in Italia per chiudere l'affare, la cui fumata bianca è prevista a stretto giro di posta.