"C'è l'Arsenal su Rugani". Questo il titolo a pagina 6 che Tuttosport dedica al mercato in uscita della Juventus, in particolare alla possibile partenza di Daniele Rugani: "Paratici ha ricevuto una richiesta dai londinesi ma anche il Wolverhampton è interessato al centrale che non è considerato incedibile, anche perché nel reparto c'è abbondanza e la Juve vuole monetizzare".