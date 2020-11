Juventus, Tuttosport: "Chiellini gioca, Chiesa tira il fiato"

Possibile turnover per la Juventus di Andrea Pirlo in casa del Ferencvaros. "Chiellini gioca, Chiesa tira il fiato" scrive Tuttosport che parla della possibile formazione bianconera a Budapest. Chiellini tornerà in difesa al posto dello squalificato Demiral, straordinari richiesti a Danilo e Bonucci. In porta il rientro di Szczesny. In mezzo al campo tentazione McKennie, buona la sua prova con lo Spezia, e Arthur con Rabiot che dovrebbe prendere il posto di Bentancur. Probabile il ritorno dal 1' minuto di Kulusevski e Cristiano Ronaldo, con Cuadrado a completare il centrocampo e Morata a completare l'attacco. Dybala dalla panchina.