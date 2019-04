© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"CR600 detta legge, vuole lo scettro anche in serie A", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle pagine di Tuttosport. Conquistato l'ottavo scudetto di fila in tempi record, i bianconeri in questo finale corrono per un solo obiettivo: aiutare Cristiano Ronaldo a vincere la classifica dei cannonieri. Seicento sono i gol che ha segnato con i club, ma ovviamente non gli bastano. Punta al titolo di re dei bomber in Italia dopo esserci riuscito in Premier e Liga.