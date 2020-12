Juventus, Tuttosport: "Difesa ok, ma Pirlo ha bisogno di più gol"

"Difesa ok, ma Pirlo ha bisogno di più gol", titola stamane Tuttosport. Fino alla sfida con la Fiorentina i tifosi bianconeri potevano guardare la classifica, non soddisfacente di certo, con fiducia verso la colonna delle reti subite: il numero bianconero era il più basso, un dato che di solito a fine stagione fa rima con Scudetto. E' però nei pressi della porta avversaria che la Juventus deve fare un salto di qualità: 25 le reti segnate, contro le 34 dell'Inter e 32 del Milan. Un dato magari sorprendente viste le 12 reti di Cristiano Ronaldo, ma non casuale: i bianconeri sono infatti quinti per media di tiri effettuati.