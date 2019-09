© foto di Mattia Verdorale

"Dubbio Higuain per Madrid". Titola così a pagina 6 il quotidiano Tuttosport sui vai dubbi di Maurizio Sarri in vista della partita di mercoledì in Champions contro l'Atletico: "Il Pipita a Firenze ha subito un colpo alla coscia, c'è fiducia sulla sua presenza al Wanda, altrimenti tocca a Dybala. oggi esami per Douglas Costa e Pjanic: al loro posto, spazio a Bernardeschi e Bentancur".