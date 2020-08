Juventus, Tuttosport: "Dzeko avanti, ma è assalto a Suarez"

"Dzeko avanti, ma è assalto a Suarez". Questo il titolo a pagina 2 che Tuttosport dedica al mercato in entrata della Juventus, in particolar modo alla punta cercata dai bianconeri: "Paratici aspetta il via liberra della Roma per il bosniaco e tratta con l'uruguaiano, che ha la Juve come priorità. Suarez ha parlato con Nedved e tratta la rescissione coi catalani".