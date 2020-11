Juventus, Tuttosport: "Guai muscolari per Chiesa, Italia a rischio"

"Guai muscolari per Chiesa, Italia a rischio", si legge stamane su Tuttosport. L'infermeria della Juventus si è nuovamente riempita: prima Ramsey, poi Chiellini e ieri anche Federico Chiesa. Ieri l'esterno non è andato nemmeno in tribuna all'Olimpico, a causa di un problema alla coscia che lo ha costretto al forfait. Non sembra nulla di serio, ma lo staff ha preferito non rischiarlo. Oggi verrà sottoposto ad accertamenti che diranno i tempi di recupero. Nel frattempo è a rischio la sua risposta alla convocazione della Nazionale di Mancini.