Juventus, Tuttosport: "Il nuovo Bentancur fa sognare allegri"

"Aspettando Pogba il nuovo Bentancur fa sognare Allegri", scrive Tuttosport nelle sue pagine interne. L'uruguaiano sta esplodendo in tutto il suo talento: è come un nuovo colpo per i bianconeri. Nel gol ai viola ha unito le qualità del mediano top: visione, potenza, personalità e tecnica.