Juventus, Tuttosport in prima pagina: "Bellissima"

"Bellissima", titola così Tuttosport in prima pagina dopo il successo di ieri sera della Juventus contro il Manchester United. Storico trionfo all'Old Trafford dopo 22 anni. Spunto irresistibile di Ronaldo e Dybala firma la vittoria dei bianconeri, in testa a punteggio pieno. Prova perfetta della difesa, ancora imbattuta in Champions League.