Tanto calciomercato sull'edizione di oggi di Tuttosport, che approfondisce quali potrebbero essere i prossimi obiettivi della Juventus. La situazione è particolarmente calda in difesa, dove i bianconeri seguono De Ligt che ancora non ha chiuso con il Barcellona. Attenzione però anche a Marquinhos, che uscirebbe dal PSG qualora l'olandese finisse a Parigi. Si monitorano anche Boateng (Bayern) e Savic (Atletico Madrid). In Italia, la pista principale è quella che porta al greco della Roma Manolas, sul quale c'è anche l'Arsenal. In attacco l'obiettivo è Chiesa, con Alexis Sanchez che può essere una valida alternativa. Dybala è sempre tra Inter e Atletico Madrid, mentre la Juventus è sempre vigile su un eventuale ritorno di Pogba.