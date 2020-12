Juventus, Tuttosport: "Niente spaventa Pirlo. Agnelli si fida del suo allenatore"

"Percepisce lo scetticismo intorno a lui e non sembra esserne particolarmente infastidito". Il soggetto è Andrea Pirlo, che secondo Tuttosport ha sempre saputo a cosa stesse andando incontro. Il tecnico sa di avere l'appoggio della società, compreso un filo diretto con il presidente che pochi allenatori possono vantare, e ha un progetto in cui crede fermamente. I pareggi, assicura il quotidiano, non lo turbano più di tanto: "Pirlo sa bene qual è la missione, l'ha sposata con entusiasmo, coraggio, curiosità e la porta avanti, perfettamente consapevole che l'esperimento non lo esime dal vincere. Possibilmente lo scudetto, perché la conquista del 'decimo' non è considerata un accessorio alla stagione, ma l'obiettivo principale". L'obiettivo della Juve è ringiovanire la rosa, continuando però a vincere: "Ci sono allenatori - prosegue il quotidiano - che avrebbero già alzato le mani in segno di resa e altri che si sarebbero lamentati pubblicamente dell'eccessiva richiesta. Pirlo non ha nemmeno cambiato espressione, iniziando la stagione senza nemmeno una settimana di ritiro precampionato con la squadra al completo".