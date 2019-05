Juventus, Tuttosport: "Perin traballa, idea Navas"

Tra le pagine interne di Tuttosport, si analizza anche il ruolo del secondo portiere in casa Juventus. Il titolo parla chiaro: "Perin traballa, idea Navas". Sì, perché Mattia Perin non è più tanto certo di restare in bianconero: la Roma ha deciso di non puntare più su Olsen e, sebbene Mirante offra garanzie, la possibilità di arrivare all'ex Genoa sarebbe concreta. La Juventus quindi dovrebbe guardarsi intorno per cercare un nuovo vice Szczesny: spunta il nome di Keylor Navas, che potrebbe lasciare il Real Madrid. Altra possibilità potrebbe essere rappresentata da Jiri Pavlenka, estremo difensore ceco del Werder Brema.