"Pogba è più di un'idea". Questo il titolo a pagina 5 del quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina. Si parla già di mercato, sopratutto per quanto riguarda Juve e Milan che domenica sera si affronteranno alle 20.45: "Lo scambio social con Bonucci mette in ansia il Real Madrid. E il Milan pensa a Demiral. I rossoneri provano per il turco. Oggi superato da Rugani e sperano in Rakitic".