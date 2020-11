Juventus, Tuttosport: "Prosegue la trattativa per chiudere il rapporto con Sarri"

"Prosegue la trattativa per chiudere il rapporto con Sarri" scrive Tuttosport in edicola quest'oggi. Il tecnico esonerato ad agosto ha un contratto fino al 2022 con la Juventus e prosegue il tira e molla per risolvere anticipatamente l'accordo tra le parti. La Juve ha pagato a caro prezzo l'anno sabbatico di Allegri (14 milioni lordi) e ora vuole un'intesa con Sarri. La Juve dovrebbe pagare per intero questo anno (5 milioni netti) più altri 2,5 di penale per non aver esercitato la clausola per il terzo anno. L'obiettivo del club è quello di eliminare i 2,5 milioni della clausola e di spalmare i 5 milioni di ingaggio. E per riuscirci servirebbe anche un assist da un altro club che vuole puntare su Sarri. C'è andata vicina la Fiorentina. Si attende una nuova opzione ma parallelamente la trattativa per la risoluzione prosegue a prescindere.