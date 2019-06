Juventus, Tuttosport: "Rabiot, il conto alla rovescia"

Nelle pagine interne di Tuttosport si parla lungamente e nel dettaglio del calciomercato della Juventus. In particolare, vengono analizzati tutti i retroscena della trattativa per portare il centrocampista Adrien Rabiot al Torino, operazione considerata in dirittura di arrivo come si evince dal titolo dell'articolo: "Rabiot, il conto alla rovescia". Ci sono infatti stati nuovi contatti con la madre del calciatore, che funge da suo agente, la quale ha dato la sua parola al trasferimento. Arriva anche la conferma di Paratici, che si è sbilanciato: "Siamo in corsa". L'accordo con il giocatore, che è in scadenza con il PSG, c'è: si aspettano le firme sul contratto.