Juventus, Tuttosport: "Sogno Marchisio"

Nelle pagine interne dell'edizione di oggi di Tuttosport si parla di un altro possibile ritorno in casa Juventus, dopo quello di Gianluigi Buffon: "Sogno Marchisio" è infatti un titolo che non lascia spazio a dubbi. Il centrocampista Claudio Marchisio ha infatti rescisso il suo contratto che lo legava allo Zenit San Pietroburgo. Attualmente l'ex Juventus sta recuperando da un infortunio che lo terrà fuori fino a metà luglio, ma i tifosi bianconeri sperano in un suo possibile ritorno. Il giocatore ha già deciso che non si legherà ad altri club italiani, ma ha altre offerte dall'estero. Il popolo juventino, intanto, immagina un finale da favola.