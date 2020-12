Juventus, Tuttosport: "Spirito e soldi, la gara con la Dinamo non è un'amichevole"

Tuttosport scrive dell'impegno in Champions che la Juventus si appresta a onorare: "Spirito e soldi, la gara con la Dinamo non è un'amichevole". Già qualificati agli ottavi, ma una vittoria convincente contro gli ucraini farebbe bene a Pirlo e al suo progetto di trasformazione della squadra in un gruppo sempre più europeo. E poi c'è in ballo la possibilità di chiudere in testa, o secondi, il girone. Oggi alcuni riposeranno, vedi Danilo e Cuadrado, mentre altri potranno mettere minuti nelle gambe dopo gli infortuni, come Bonucci, Demiral e Alex Sandro. Ronaldo invece può tagliare quota 750 gol in carriera. Infine un dettaglio che tale non è: vincere stasera significherebbe incassare 2,7 milioni; un pareggio porterebbe a un incasso di tre volte inferiore.