Juventus, Tuttosport su Arthur: "Il brasiliano vuole farsi rimpiangere dal Barça"

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, in casa Juventus c'è una sola certezza in mezzo al campo: la voglia matta che sicuramente Arthur cova di farsi rimpiangere mercoledì dal Barcellona. Il brasiliano - si legge - questa sera contro il Verona dovrebbe partire titolare al fianco di Rabiot: c'è bisogno di una grande prova per guadagnarsi il posto che di sicuro brama nella sfida contro gli ex compagni blaugrana, per la quale però le scelte fatte finora sembrano dare più chance a Bentancur e Rabiot (meno a McKennie, di nuovo disponibile già stasera ma appena guarito dal Covid-19).