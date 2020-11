Juventus, Tuttosport su Dybala: "Per la Joya solo un ruolo da vice all'orizzonte"

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul momento che sta vivendo Paulo Dybala, titolando: "Per la Joya solo un ruolo da vice all'orizzonte". La Juventus nei prossimi 15 giorni cercherà ci capire dove si è perso Dybala, perché l'argentino non andrà in nazionale, restando a Vinovo a lavorare. Lo stesso Dybala vorrebbe cercare la migliore condizione, piuttosto che sobbarcarsi una trasferta intercontinentale. Ma qual è il problema di Dybala? Un'estate travagliata, tentando di recuperare da quell'infortunio muscolare che lo aveva fermato al termine della scorsa stagione. In quei giorni Dybala deve aver percepito scetticismo nei suoi confronti, e la reazione anziché orgogliosa è stata molle, inconsistente. Ronaldo lo tiene fuori solo il Covid, e l'altro posto Morata se l'è sudato e guadagnato. E Pirlo non pare intenzionato a schierare un tridente: così per la Joya non resta che il ruolo di vice Ronaldo.