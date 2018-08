Juventus, il Corriere della Sera: “Aspettando Ronaldo”

© foto di www.imagephotoagency.it

La palla viene toccata leggermente dal portiere della Lazio e rimbalza prima su un tacco e poi sull’altro piede di Ronaldo, scappandogli in un modo che sembra goffo, scrive Il Corriere della Sera. La raccoglie Mandzukic, che scarica in rete il gol del 2-0. E in quel preciso istante la faccia di Ronaldo è il manifesto di un carattere, di una carriera, di un campione: CR7 prima si dispera per il gol che ancora non arriva, poi se la ride, in maniera più o meno spontanea, coi compagni. Perché comunque c’è da stare sereni: in attesa del suo nuovo fenomeno, ci pensa la vecchia Juve a risolvere i problemi sul nascere.