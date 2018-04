Juventus, Il Corriere della Sera: "I tormenti di Max sul ciclo che finisce"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere della Sera di questa mattina dedica ampio spazio al futuro della Juventus titolando: "I tormenti di Max sul ciclo che finisce". Bianconeri in agitazione per le riflessioni dell'allenatore: potrebbe decidere di andare all'estero al termine del campionato. Il tecnico toscano sente poco apprezzato il proprio percorso in Champions degli ultimi anni.