"Corsa a Dybala, riecco il Bayern". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito al mercato della Juventus. I tedeschi - si legge in taglio basso - ci avevano già provato l'estate scorsa. Anche il Liverpool continua a pensarci, ma anche l'Inter resta alla finestra per l'attaccante argentino.