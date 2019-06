Juventus, il Corriere dello Sport: "Palmieri con Sarri"

Spazio riservato alla Juventus, nel taglio alto della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. "Palmieri con Sarri", titola il quotidiano che sottolinea come i bianconeri siano in attesa dell'allenatore ex Napoli, pronto a liberarsi dal Chelsea. Dai blues arriverà anche l'esterno ex Roma.

Per l'allenatore oggi è previsto un nuovo vertice, siamo ai dettagli. Nei prossimi giorni, Sarri diventerà ufficialmente l'erede di Max Allegri sulla panchina dei campioni d'Italia.