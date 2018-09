Juventus, il Corriere di Torino: "Il tempo di Dybala"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il tempo di Dybala". E' il titolo col quale il Corriere di Torino oggi in edicola apre la sua sezione sportiva. Momento difficile per l'attaccante della Juventus: è arrivato in ritardo all'appuntamento con la nazionale e nell'amichevole col Guatemala s'è seduto in panchina. "Raggiunge tardi l’Argentina, Scaloni lo giustifica. Giocherà proprio con la Colombia di Cuadrado", si legge.