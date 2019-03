Juventus, il QS-Sport titola su Cristiano Ronaldo: "Re Mida"

© foto di Tommaso Bonan

"Re Mida". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport, che in prima pagina esalta Cristiano Ronaldo. La tripletta del portoghese in Champions League - che ha permesso alla Juventus di compiere l'impresa contro l'Atletico Madrid - vale 214 milioni in Borsa. In un'ora e mezza la Juve incassa il doppio del suo costo.