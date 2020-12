Juventus, in gioco lo Scudetto. Tuttosport: "Serve un gennaio da urlo"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport prova a fare il punto sulla rincorsa alla prima posizione della Juventus, titolando: "Serve un gennaio da urlo". Oggi Andrea Pirlo vedrà tutti i suoi giocatori in campo e pronti alla sfida con l'Udinese, ad eccezione di Cuadrado, squalificato, così come Rabiot. E' la prima volta che tutti gli effettivi saranno disponibili, ma arriva al momento giusto: gennaio sarà un mese intenso, con otto partite in 29 giorni: se la Juventus non darà una svolta al proprio cammino potrebbe già dire addio all'obbiettivo scudetto.

Ci saranno gli scontri contro Sassuolo, Inter e Milan che delineeranno bene la classifica ed i reali obiettivi: se la distanza dovesse aumentare potrebbe già essere incolmabile. La Juventus non potrà commettere errori o concedersi pause, dovrà vincerle quasi tutte, ma soprattutto quelle contro Inter e Milan, entrambe a San Siro, il 6 e il 17 gennaio.