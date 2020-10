Juventus, l'analisi de La Gazzetta dello Sport: "Problemi di gioco, CR7 serve come il pane"

vedi letture

"Problemi di gioco, CR7 serve come il pane". Questa l'analisi fatta da La Gazzetta dello Sport dopo il pari della Juventus contro il Verona che, 3-0 a tavolino al Napoli a parte, ha battuto solo la Samp e raccolto 2 punti tra Crotone e gialloblù. L'impostazione è sofferta, la fase di recupero molle, i ritmi bassi, troppi giocatori sono sotto tono come Ramsey e Bernardeschi. Dietro c'è molta emergenza viste le assenze di Bonucci, Chiellini e De Ligt per la sfida con il Barça, ma ciò che serve come il pane è il ritorno di CR7 per ragioni di carisma prima che tattiche. L'illusione di Kiev è durata poco.