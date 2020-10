Juventus, l'analisi del Corriere della Sera: "Senza CR7 cala la qualità"

Il Corriere della Sera, nelle sue pagine sportive, prova ad analizzare il momento in casa Juventus, titolando: "Senza CR7 cala la qualità". Meno qualità rispetto alla passata stagione e poca coerenza di squadra, questi i due principali problemi della Juve di Andrea Pirlo. La Juventus non gioca, si esibisce. Pare essere dentro una piccola accademia. Ha spinto davvero solo quando è entrato Kulusevski, ma più per la stanchezza del Verona che per meriti bianconeri. Oggi si vede Bonucci impostare a centrocampo: pensieri un po' goliardici di un tecnico che scambia la diversità con la giustezza, producendo confusione.