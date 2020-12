Juventus, l'analisi di Tuttosport: "Il più bel Morata mai visto"

Tuttosport tesse le lodi del centravanti della Juventus: "Il più bel Morata mai visto". L'attaccante è definito il miglior acquisto bianconero dell'ultima sessione poiché più incisivo di quanto non lo sia stato durante l'ultima (brillante) esperienza a Torino e nelle avventure successive. Soprattutto per numero di gol: se il primo anno alla Juve lo spagnolo siglò 15 reti in 46 presenze e il secondo 12 in 47, stavolta dopo soli tre mesi siamo già a 10 gol in 17 apparizioni. Più di un centro ogni due gare. Ma è pure il perfetto compagno d'attacco di Cristiano Ronaldo e si è integrato perfettamente anche più in generale nel gioco di Pirlo.