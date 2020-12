Juventus, l'analisi di Tuttosport: "Partita perfetta, capolavoro tattico di Pirlo"

vedi letture

"Partita perfetta, capolavoro tattico di Pirlo": così Tuttosport dopo la vittoria della Juventus in casa del Barcellona. Perfetta e geniale come i lanci del Pirlo calciatore: Barça-Juve è un capolavoro tattico del tecnico. Intensa e feroce come il gruppo che è nato nell'intervallo del derby e ha scritto una pagina di storia al Camp Nou. Ci sarà un prima e un dopo Barcellona perché, scrive Guido Vaciago: "la Juve ieri sera non solo ha vinto, non solo ha dominato il Barça ma si è fatta ammirare da tutta Europa e ha realizzato quella che era la finalità del progetto Ronaldo". Grande prova dei bianconeri: aggressione ai catalani sin dai primi istanti del match, ottima gestione delle due fasi, centrocampo che gira alla perfezione con Alex Sandro, Cuadrado e Ramsey abili a muoversi armoniosamente e a dare la superiorità numerica.