Juventus, l'analisi di Tuttosport: "Senza cattiveria non si vince lo Scudetto"

Tuttosport propone la sua analisi sul momento della Juventus: "Senza cattiveria non si vince lo scudetto". I bianconeri crescono ma mancano ancora di quella cattiveria agonistica che li aveva contraddistinti finora. Senza il domino di errori iniziato da Dybala avrebbero vinto una partita difficile, dimostrando maturità di gestione. Dunque sarebbe stata una promozione piena al primo esame di maturità per Pirlo e la sua squadra, che non viene bocciata bensì rimandata. Lo scudetto così non lo può vincere: non solo per la leggerezza degli ultimi 15 secondi ma anche per la mancanza di cinismo in zona gol.