Juventus, L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Sarri & Signora"

Il matrimonio dell'anno. Lo definisce così, in prima pagina, La Gazzetta dello Sport: parliamo dell'accordo tra Maurizio Sarri e la Juventus, che sul quotidiano viene sviluppato con il titolo "Sarri & Signora". Spazio dunque alla Juventus che sarà, con il calciomercato pronto a spiccare il volo con i primi movimenti: molto vicino è il centrocampista francese Adrien Rabiot, mentre dovrebbero restare Paulo Dybala e Douglas Costa. Verso l'addio Gonzalo Higuain.

Inter-Lukaku, c'è l'accordo - In prima pagina c'è spazio anche per l'Inter, sempre a proposito di calciomercato, con un'importante novità per quanto concerne l'attacco. Ci sarebbe infatti l'accordo con l'attaccante belga del Manchester United, Romélu Lukaku: entusiasmo in casa nerazzurra per il nuovo corso, testimoniato da un boom di abbonamenti.

Blitz Milan a casa Real - Si muove anche il Milan, che punta due talenti del Real Madrid: si tratta di Ceballos e Odegaard, centrocampisti offensivi di grande potenziale. Parte così lo shopping madrileno di Maldini e Boban, a caccia di rinforzi per il Diavolo.