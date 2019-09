Juventus, l'apertura di Tuttosport: "Allarme Champions"

"Allarme Champions", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina di Tuttosport. Juve sottotono a Firenze. Al di là del pareggio, un passo indietro sul piano del gioco e notizie poco rassicuranti dall'infermeria. Douglas Costa ko, niente Madrid. Ansia anche per le condizioni di Pjanic.

L'Inter vola in testa - In taglio alto spazio anche alla vittoria dell'Inter contro l'Udinese, grazie al gol di testa di Sensi. Il centrocampista in forma straordinaria decide il match con l'Udinese, che paga l'espulsione di De Paul nel primo tempo. In attesa di Torino-Lecce i nerazzurri sono soli al comando.