Juventus, l'apertura di Tuttosport: "De Ligt, ci siamo"

"De Ligt, ci siamo", questo il titolo che troviamo questa mattina sulla prima pagina di Tuttosport. Il Barcellona si arrende, Juve e Ajax alla stretta finale, il presidente dei catalani rivela: "Io so chi prenderà l'olandese, ma sono i diretti interessati che devono dire dove giocherà". Raiola esce allo scoperto su Pogba: "Lo United sa che vuole andare via".

Il Torino blinda Izzo - In taglio alto spazio al Torino, con i granata pronti a blindare Armando Izzo. Svolta nelle trattative per il rinnovo del contratto. Cairo punta ad inserire la clausola rescissoria. C'è anche Puscas per l'attacco del Toro. Genoa e Sassuolo su Zaza, in ballo Kouamè e Duncan.