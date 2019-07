Juventus, l'apertura di Tuttosport: "Dybala? 100 milioni"

"Dybala? 100 milioni". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna di Tuttosport. "Diventa incandescente - si legge nel sottotitolo - la sfida fra Juve e Inter per ingaggiare Lukaku: il Manchester United lo valuta 85 milioni, i bianconeri ne chiedono 15 in più per cedere l'argentino. Marotta non molla, ma irrompe anche il Tottenham".

Conte felice dell'Inter - Successo ai rigori ieri per l'Inter contro il PSG nell'International Champions Cup. Questo il titolo del quotidiano dedicato alla formazione nerazzurra: "Conte felice: 'Questa Inter cresce bene'".

Mercato Torino - Prosegue il testa a testa fra Torino e Sampdoria per Simone Verdi. La formazione granata però avrebbe incassato il gradimento del giocatore. Questo quanto titola a margine il giornale: "Ecco Verdi. Vuole solo il Toro".

Cutrone verso la Premier - "Cutrone porta i soldi per Leao e Duarte". Questo invece il titolo sul Milan. Il club rossonero sta per salutare il suo attaccante che però, secondo i parametri del FFP, porterebbe denaro per l'acquisto sia di Leao che di Duarte.