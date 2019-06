Juventus, l'apertura di Tuttosport: "Guardiola chiude il Cancelo"

Titolo sulla Juventus per Tuttosport, che apre così: "Guardiola chiude il Cancelo. Paratici a Londra per Sarri". La prima parte riguarda infatti una doppia notizia su Guardiola e il Manchester City: il tecnico spagnolo ribadisce infatti che resterà ai Citizens. Inoltre, proprio quella sarà la destinazione di Joao Cancelo, vicinissimo a lasciare la Juventus per approdare in Inghilterra. Intanto Paratici è volato a Stamford Bridge per sbloccare Sarri ma non solo: oltre alla firma del tecnico, vuole completare anche il colpo Emerson Palmieri.

Lukaku chiama l'Inter - Spazio anche per la squadra nerazzurra, la quale potrebbe fare il colpo dell'estate ingaggiando il belga Romélu Lukaku. L'attaccante belga lancia infatti segnale d'amore verso la compagine allenata da Conte: "E' il migliore del mondo, amo l'Italia, ho già scelto". Parole che sicuramente denotano una presa di posizione netta.

Milan congelato - Non è ancora completamente chiusa la vicenda a proposito della qualificazione del Milan in Europa League. Sì perché non sono previste udienze del TAS fino al 14 agosto, cosa che lascia il club rossonero un po' con il fiato sospeso. Rossoneri dunque in Europa per ora, ma non è ancora finita.