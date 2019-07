Juventus, l'apertura di Tuttosport: "Paratici da Wanda"

L'edizione odierna di Tuttosport apre con l'indiscrezione di un incontro a Ibiza tra Fabio Paratici e Wanda Nara: "Paratici da Wanda" è il titolo del giornale di oggi. A Ibiza si sarebbe infatti tenuto un vertice tra i due per porre le basi per il trasferimento di Mauro Icardi alla Juventus. I nerazzurri hanno fretta di chiudere, ma l'attaccante prende tempo. Intanto oggi alla Juventus tornerà Gianluigi Buffon.

Parte l'Eurotoro. Belotti c'è, Verdi ci sarà - In taglio alto, ampio spazio al Torino, che sta preparando la sua nuova avventura europea. Scoppia l'entusiasmo tra i tifosi. I granata, guidati da Belotti, aspettano Simone Verdi: è lui l'acquisto di qualità che a breve dovrebbe concludere il suo trasferimento al Torino.

Inter-Lukaku - In taglio basso, si parla anche di Romelu Lukaku all'Inter. Altro summit in vista, si prova a chiudere l'operazione. Più difficile del previsto per l'Inter arrivare a Edin Dzeko: tutto bloccato per ora.

Milan-Veretout - Strada più libera, Roma respinta: il centrocampista della Fiorentina è sempre più vicino al Milan. Perde dunque corpo l'ipotesi Napoli per il regista francese.

Nicolato - Promozione federale in vista per Paolo Nicolato, ct dell'Under 20 che ha ottenuto un buon quarto posto ai Mondiali. Pronto per lui il posto da selezionatore della Nazionale Under 21. "Sinergia con Mancini", afferma.