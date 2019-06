Juventus, l'apertura di Tuttosport: "Pirlo con Sarri"

L'edizione odierna di Tuttosport apre sulla Juventus: "Pirlo con Sarri" è il titolo della prima pagina. Sempre più vicino dunque il ritorno a Torino di Andrea Pirlo, con l'ex regista che ha ricevuto una proposta multipla da parte dei bianconeri. Per lui c'è infatti la possibilità di allenare la Juventus Under 23, la Primavera dei bianconeri o anche di entrare a far parte dello staff di Sarri.

Commisso stoppa Chiesa: "Non svendo" - La svolta societaria in casa Fiorentina potrebbe cambiare le carte in gioco per quanto riguarda il calciomercato. Rocco Commisso infatti sembra deciso a non svendere Federico Chiesa per una cifra inferiore al suo valore. Potrebbe dunque profilarsi un braccio di ferro per la cessione del giocatore, che avverrebbe solo secondo le condizioni imposte dalla nuova proprietà viola.

Agoumè, c'è un Pogba per Conte - Si parla anche di calciomercato Inter, con il giovanissimo Lucien Agoumè, classe 2002, destinato a essere il colpo in prospettiva dei nerazzurri. "Un Pogba per Conte", insomma: il centrocampista francese viene infatti considerato l'erede dell'ex juventino.