Juventus, la prima di Tuttosport: "Adesso via la maschera"

Spezzata a metà la prima di Tuttosport, fra Juventus e Milan. I bianconeri però puntano su Dybala e "via la maschera" è il titolo scelto dal quotidiano piemontese per parlare dell'imminente sfida contro l'Inter. "Domani Inter-Juve sarà il match verità per Dybala. La società lo sostiene, Allegri ci crede, ma serve un finale di stagione da fuoriclasse".