Juventus, la provocazione di Tuttosport: "Ma Khedira proprio no?"

Tuttosport, stamani in edicola, provoca la Juventus: "Ma Khedira proprio no?". Dopo la gara col Benevento, Pirlo ha ricordato Allegri nel sottolineare le carenze in termini di "lettura dei momenti della partita". L'ex tecnico della Juve però tendeva ad abbinare certe considerazioni sulla lettura ad altre sui lettori, in particolare il suo fedelissimo Sami Khedira, tanto bistrattato dai tifosi. Pirlo è il primo a rompere la tradizione della sua titolarità e a gennaio potrebbe anche andarsene. Tuttavia l'attuale tecnico bianconero ha spiegato che la squadra soffre senza giocatori esperti, tra i quali evidentemente anche il campione del mondo, le cui condizioni fisiche non sono ben decifrabili ma in lista campionato c'è e forse forse, almeno una convocazione...