Juventus, La Stampa: “Futuro da scrivere”

Le streghe le hanno già viste martedì, in campo e nel cielo dello Stadium tra giocate magistrali e rovesciate indimenticabili. Per questo i bianconeri vogliono cambiare visione a Benevento, casa di quella «Strega» che oggi pomeriggio ospita la Juve per tentare il colpo del secolo e magari sbancare quei bookmaker che quotano il successo dei campani 16 a 1. Nel testacoda di classifica chi rischia di più, paradossalmente, è proprio la capolista: i 65 punti di differenza fanno da scudo fino ad un certo punto, perché i campioni d’Italia sono a rischio contraccolpo psicologico dopo la sconfitta contro il Real Madrid, spiega questa mattina il quotidiano La Stampa. Trasformare il Vigorito nel Bernabeu è un’operazione ai limiti della fantascienza, ma solo così la Juve (con Buffon e Higuain in panchina causa turnover) può uscire indenne dai propri fantasmi e caricarsi per tentare l’impresa impossibile a Madrid.