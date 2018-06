Juventus, La Stampa e il possibile addio di Higuain: "All'ultimo gol"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"All'ultimo gol" titola La Stampa all'interno delle sue pagine sportive: "Dal ritiro dell'Argentina Higuain manda segnali di insofferenza alla Juve: 'Mi piacerebbe giocare in Premier'. Non è l'unico fra i grandi bomber d'Europa a scuotere il mercato: dopo il Mondiale in molti cambieranno club".