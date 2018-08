Juventus, La Stampa: "Ronaldo Stadium"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Ronaldo Stadium" titola La Stampa oggi in edicola: "Sabato il debutto nella nuova casa, dove con il Real ha regalato solo magie. 'Qui ho segnato il mio gol più bello'. La sfida in questione è Juventus-Lazio. Evidenziate altre parole di CR7, in particolare sul famoso quarto di finale della Champions League dell'anno scorso Juventus-Real Madrid: "Davanti agli agli applausi dopo la rovesciata rimasi senza parole. Non mi era accaduto mai niente di simile. La squadra è forte e ci sono condizioni straordinarie. Sono felice, voglio vincere la Champions".